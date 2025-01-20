В Кыргызстане мужчина совершил акт самосожжения у здания Генпрокуратуры

Мужчина совершил акт самосожжения у здания Генпрокуратуры в Бишкеке.

Мужчина совершил акт самосожжения у здания Генпрокуратуры в Бишкеке.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, информацию подтвердил заместитель главного врача Центра экстренной медицины Егор Борисов.

По его словам, на месте инцидента работает бригада скорой помощи.

Перед тем, как поджечь себя, мужчина сказал, что в сентябре 2023 года он купил дом за $520 тыс. По оформлении выяснилось, что на дом нахложен арест, поэтому его забрали у него. Мужчина обращался в правоохранительные органы, но там, по его словам, дело закрыли и не стали рассматривать.

Другие подробности не приводятся.

