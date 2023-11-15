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В Кыргызстане мэра города Узгена подозревают в причастности к ОПГ

В Кыргызстане мэра города Узгена подозревают в причастности к ОПГ Задержан мэр кыргызского города Узгена Дамир Монолдоров.
В регионе
15 ноября 2023 г. 16:35
В Кыргызстане мэра города Узгена подозревают в причастности к ОПГ

Задержан мэр кыргызского города Узгена Дамир Монолдоров.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

В отношении мэра возбуждено дело по статье "Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья" Уголовного кодекса страны. Его также подозревают в участии в деятельности ОПГ Камчы Кольбаева.

"Мэр Узгена систематически использовал возможности членов ОПГ для устрашения неугодных ему лиц. Например, отдельные представители преступного мира угрожали гражданскому активисту избиением, требуя от него прекратить критиковать работу градоначальника. Мэр взят под стражу", - сообщили в ГКНБ.

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