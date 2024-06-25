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В Кыргызстане эвакуировали около 1 тыс. человек из-за схода селевых потоков

В Кыргызстане эвакуировали около 1 тыс. человек из-за схода селевых потоков Около 1 тыс. человек эвакуированы в Кыргызстане из-за схода образовавшихся после обильного дождя селевых потоков.
В регионе
25 июня 2024 г. 09:33
В Кыргызстане эвакуировали около 1 тыс. человек из-за схода селевых потоков

Около 1 тыс. человек эвакуированы в Кыргызстане из-за схода образовавшихся после обильного дождя селевых потоков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило МЧС республики.

"В Кадамжайском районе Баткенской области после схода селевых потоков эвакуированы около 1 тыс. местных жителей", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий стихийного бедствия в район ЧП направлены специалисты отдельного поисково-спасательного отряда МЧС, а также тяжелая техника и медицинские работники для оказания помощи местным жителям.

По поручению главы МЧС республики Бообека Ажикеева, в Баткенскую область для координации действий соответствующих служб направлен начальник управления защиты населения и территорий министерства Асан Сулайманов.

Селевые потоки сошли с гор в Баткенской области после ливневых дождей. Погибших и пострадавших нет.

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Версия на английском языке Nearly 1,000 evacuated as mudslides strike Kyrgyzstan

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