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В Кыргызстане две интернет-площадки обвиняются в призывах к массовым беспорядкам

В Кыргызстане две интернет-площадки обвиняются в призывах к массовым беспорядкам В Кыргызстане по подозрению в призывах к массовым беспорядкам на интернет-площадках "Айт, айт десе" и Temirov Live возбуждено уголовное дело.
В регионе
16 января 2024 г. 13:44
В Кыргызстане две интернет-площадки обвиняются в призывах к массовым беспорядкам

В Кыргызстане по подозрению в призывах к массовым беспорядкам на интернет-площадках "Айт, айт десе" и Temirov Live возбуждено уголовное дело.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана.

"Для всестороннего расследования Следственной службой факт зарегистрирован, назначена судебно-лингвистическая экспертиза. 12 января по заключению экспертизы было установлено, что материалы, опубликованные на страницах "Айт, айт десе" и Темиров Live, содержат признаки призывов к акциям протеста и массовым беспорядкам", - сказано в сообщении ведомства.

Возбуждено дело по части 3 статьи 278 "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами" Уголовного кодекса страны.

Оперативные службы МВД проводят оперативно-следственные и розыскные мероприятия по нескольким адресам.

Отметим, что вчера стало известно о том, что в отношении кыргызского информагентства 24.kg возбуждено уголовное дело по статье 407 УК страны (пропаганда войны).

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