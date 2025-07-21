В Кыргызстане должностные лица мэрии Кара-Балты задержаны по подозрению в коррупции

В Кыргызстане задержаны должностные лица мэрии Кара-Балты.

В Кыргызстане задержаны должностные лица мэрии Кара-Балты.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ).

По данным госкомитета, в отношении сотрудников муниципалитета возбуждено уголовное дело по факту коррупции при проведении госзакупок на поставку товаров и услуг по освоению 1 млрд сомов.

С 2024 года мэрия проводила тендеры на услуги по укладке асфальтобетонного покрытия и строительству рынка "Кербен", в которых победителями стали ОсОО "О К" и "Р С".

"Бывший директор Управления капитального строительства мэрии Кара-Балты Б. А. С. использовал служебное положение для получения вознаграждения за победу в тендерах вышеуказанных организаций. По данным следствия, он привлек к этому подчиненных, которые выступали посредниками. Все это делалось по поручению мэра Д. М. Р.", — отметили в спецслужбе.

Предполагается, что ОсОО "О К" и "Р С" передавали от 7 до 15 процентов от суммы контракта специалисту по закупкам УКС мэрии И. Р. О. Следствие подозревает, что главный бухгалтер управления выдавала в качестве аванса сумму, равную обговоренной для так называемого "отката" за присуждение тендера. Таким образом происходил незаконный вывод бюджетных средств.

Это подтвердили специалист по закупкам УКС мэрии и главный бухгалтер. Они рассказали, что схема была организована по указанию мэра Кара-Балты, полученные за присуждение тендеров деньги распределялись между собой.

Ущерб составил более 26 миллионов сомов. Должностные лица Б. А. С., Р. Р. О. и И. Р. О. водворены в СИЗО.