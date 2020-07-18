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В Кыргызстане число заразившихся коронавирусом возросло до 25 тыс.

В Кыргызстане число заразившихся коронавирусом возросло до 25 тыс. За сутки от коронавируса скончались 73 человека
В регионе
18 июля 2020 г. 10:17
В Кыргызстане число заразившихся коронавирусом возросло до 25 тыс.

Число случаев COVID-19 в Кыргызстане увеличилось на 1 264 за сутки, умерли 73 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 18 июля 2020 года по республике зарегистрированы 1 264 новых случая СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии", - заявил представитель штаба.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 70 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 2 269 работников медицинской сферы.

Минздрав Кыргызстана принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в стране возросло до 25 047. Умерли 858 человек.

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