В Кыргызстане число заразившихся коронавирусом возросло до 25 тыс.

За сутки от коронавируса скончались 73 человека

Число случаев COVID-19 в Кыргызстане увеличилось на 1 264 за сутки, умерли 73 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 18 июля 2020 года по республике зарегистрированы 1 264 новых случая СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии", - заявил представитель штаба.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 70 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 2 269 работников медицинской сферы.

Минздрав Кыргызстана принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в стране возросло до 25 047. Умерли 858 человек.