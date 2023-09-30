В Кыргызстане арестован активист по подозрению в подготовке к массовым беспорядкам

В Бишкеке задержан и арестован активист Мелис Аспеков.

В Бишкеке задержан и арестован активист Мелис Аспеков.

Как передает Report со ссылкой на кыргызстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Первомайского районного суда.

29 сентября суд удовлетворил ходатайство следователя.

"Применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 27 ноября 2023 года, с содержанием в СИЗО-1", - говорится в сообщении.

Аспеков проходит подозреваемым по статье 36-278 "Подготовка к массовым беспорядкам" Уголовного кодекса КР.

В январе 2021 года активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве и водворили в СИЗО ГКНБ. Позже Джураева отпустили под домашний арест, а Аспекова в мае перевели в СИЗО-1. Он был осужден на шесть лет лишения свободы, но в этом году его помиловал президент страны Садыр Жапаров.