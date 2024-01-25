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В Кыргызстане арестовали депутата парламента

В Кыргызстане арестовали депутата парламента Депутата парламента Кыргызстана Эмиля Жамгырчиева решением суда арестовали на месяц по подозрению в незаконном пересечении государственной границы.
В регионе
25 января 2024 г. 08:39
В Кыргызстане арестовали депутата парламента

Депутата парламента Кыргызстана Эмиля Жамгырчиева решением суда арестовали на месяц по подозрению в незаконном пересечении государственной границы.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности республики.

"Жамгырчиев по решению Первомайского районного суда Бишкека заключен под стражу на период следствия, то есть до 26 февраля 2024 года", - говорится в заявлении. По данным ГКНБ, в декабре 2022 года подозреваемый незаконно пересек границу Кыргызстана и выехал в Ташкент для встречи с узбекским криминальным авторитетом Салимбаем Абдувалиевым. Жамгырчиев 10 января пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, выпрыгнув из окна здания парламента.

Как пояснил комитет, депутата взяли под стражу в связи с тем, что он планировал "незаконно выехать в одну из соседних республик, чтобы скрыться от следствия, о чем была получена соответствующая оперативная информация". "С учетом указанных выше обстоятельств и наличия у Жамгырчиева реальных возможностей скрыться от следствия 24 января 2024 года ему было предъявлено обвинение по факту незаконного пересечения государственной границы", - отмечается в сообщении.

В Кыргызстане парламентарии обладают неприкосновенностью, однако их могут привлечь к ответственности, если на это будет дано согласие всего депутатского корпуса.

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