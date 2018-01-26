В Кыргызстане 15 человек погибли из-за аномального похолодания

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Пятнадцать человек погибли с начала января в столице Кыргызстана в результате переохлаждения. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.

24 января МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием на всей территории страны. По данным синоптиков, начиная с 26 января температура воздуха в горных районах республики может опуститься до минус 45 градусов. Все подразделения МЧС переведены на усиленный вариант несения службы, приостановлен учебный процесс в школах. Синоптики предполагают, что арктический циклон будет господствовать над территорией республики до конца января.