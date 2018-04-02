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    В Кыргызстане 100 человек госпитализированы в результате отравления на свадьбе

    Еще 50 человек проходят курс амбулаторного лечения после отравления

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Кыргызстане 100 человек попали в больницы в результате массового отравления на свадьбе, которая проходила в одном из ресторанов Бишкека. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в инфекционную больницу в Бишкеке  госпитализированы 89 человек, еще 11  находятся в инфекционной больнице Иссык-Кульской области.

    По данным Центра госсанэпиднадзора, еще "50 человек проходят курс амбулаторного лечения после отравления". Состояние здоровья всех пострадавших, среди которых 19 детей, не вызывает опасений у медиков.

    По предварительным данным минздрава, все пострадавшие принимали участие 31 марта в свадебных торжествах в одном из ресторанов Бишкека.

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