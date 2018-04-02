В Кыргызстане 100 человек госпитализированы в результате отравления на свадьбе

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Кыргызстане 100 человек попали в больницы в результате массового отравления на свадьбе, которая проходила в одном из ресторанов Бишкека. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в инфекционную больницу в Бишкеке госпитализированы 89 человек, еще 11 находятся в инфекционной больнице Иссык-Кульской области.

По данным Центра госсанэпиднадзора, еще "50 человек проходят курс амбулаторного лечения после отравления". Состояние здоровья всех пострадавших, среди которых 19 детей, не вызывает опасений у медиков.

По предварительным данным минздрава, все пострадавшие принимали участие 31 марта в свадебных торжествах в одном из ресторанов Бишкека.