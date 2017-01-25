В квартире в Ереване прогремел взрыв, один мужчина скончался

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В квартире в столице Армении Ереване прогремел взрыв.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, по информации пресс-службы МЧС Армении, инцидент произошел в одном из домов в ереванском районе Давидашен.
Прибывшие по вызову спасатели и полицейские обнаружили на балконе тело мужчины.
В квартире в результате взрыва были выбиты стекла, сломана мебель.
Личность погибшего установлена. Это 62-летний Размик Фарашян.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости