В квартире в Ереване прогремел взрыв, один мужчина скончался

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В квартире в столице Армении Ереване прогремел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, по информации пресс-службы МЧС Армении, инцидент произошел в одном из домов в ереванском районе Давидашен.

Прибывшие по вызову спасатели и полицейские обнаружили на балконе тело мужчины.

В квартире в результате взрыва были выбиты стекла, сломана мебель.

Личность погибшего установлена. Это 62-летний Размик Фарашян.