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    В квартире в Ереване прогремел взрыв, один мужчина скончался

    В результате взрыва в квартире были выбиты стекла, сломана мебель

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В квартире в столице Армении Ереване прогремел взрыв. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, по информации пресс-службы МЧС Армении, инцидент произошел в одном из домов в ереванском районе Давидашен.  

    Прибывшие по вызову спасатели и полицейские обнаружили на балконе тело мужчины. 

    В квартире в результате взрыва были выбиты стекла, сломана мебель. 

    Личность погибшего установлена. Это 62-летний Размик Фарашян.

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