В одной из квартир в Ереване обнаружен склад оружия и боеприпасов

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности (СНБ) Армении обнаружила в Ереване квартиру с большим количеством боеприпасов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, были изъяты и отправлены на экспертизу около 6 тыс. патронов, 15 гранат, запалы к гранатам, взрывчатое вещество тротил, капсули-детонаторы, сигнальные ракеты, снаряженные магазины к автомату, противотанковый гранатомет, средство радиосвязи, миноискатель.

Задержаны двое.

Согласно предварительным оперативным данным, эти боеприпасы могут иметь отношение к преступной деятельности вооруженной группы, которая 17 июля захватила территорию полка патрульно-постовой службы ереванской полиции и удерживала ее до 31 июля.