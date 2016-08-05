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    В одной из квартир в Ереване обнаружен склад оружия и боеприпасов

    Задержаны двое

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности (СНБ) Армении обнаружила в Ереване квартиру с большим количеством боеприпасов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, были изъяты и отправлены на экспертизу около 6 тыс. патронов, 15 гранат, запалы к гранатам, взрывчатое вещество тротил, капсули-детонаторы, сигнальные ракеты, снаряженные магазины к автомату, противотанковый гранатомет, средство радиосвязи, миноискатель.

    Задержаны двое.

    Согласно предварительным оперативным данным, эти боеприпасы могут иметь отношение к преступной деятельности вооруженной группы, которая 17 июля захватила территорию полка патрульно-постовой службы ереванской полиции и удерживала ее до 31 июля.

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