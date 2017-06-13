В квартире в центре Москвы сдетонировало взрывное устройство

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В центре Москвы подросток госпитализирован после того, как в квартире сдетонировали взрывчатые вещества. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил источник в правоохранительных органах.

"Взрыв произошел в квартире на Покровском бульваре. Подросток находился в квартире один. При смешивании неизвестных компонентов взрывного устройства произошел непроизвольный взрыв, в результате которого выбило оконное стекло, возгорания после взрыва не было. В результате взрыва пострадал 16-летний подросток. Помимо него, пострадавших нет", - рассказал источник.

Он добавил, что подросток в результате взрыва остался без левой кисти, он получил множественные осколочные ранения правой половины грудной клетки, травму обоих плеч и предплечий, а также рваную травму правой кисти.

Пострадавшего доставили в шоковом состоянии в НИИ СП им. Склифосовского с диагнозом минно-взрывная травма.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту взрыва в квартире.