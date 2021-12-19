В Кузбассе произошел пожар на шахте с почти 130 горняками под землей

В шахте имени А.Д. Рубана в Кузбассе произошел пожар.

В шахте имени А.Д. Рубана в Кузбассе произошел пожар.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Пожар в забое произошел в шахте имени А.Д. Рубана, 128 горнорабочих выводятся на поверхность," - уточнил собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании РИА Новости заявили, что в шахте "произошло нагревание пласта, задействован план ликвидации аварии, горняки выходят на поверхность".

Как стало известно в минувший понедельник, на шахтах Кемеровской области выявили более двух тысяч нарушений, по которым открыли 837 административных дел. Из них — 346 касаются нарушений нормативов по охране труда.