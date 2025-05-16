В Кемеровской области шесть шахт остались без энергоснабжения из-за аварии

Семь шахт остались без энергоснабжения в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области из-за аварии.
Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Устранением этой аварии занимаются 6 бригад электриков и 2 отделения горноспасателей.
А в "Россети Сибирь" рассказали, что энергетики восстанавливают энергоснабжение отключенных потребителей по резервной схеме.
11.46
Из-за аварии на подстанции в Кузбассе из трех шахт эвакуируют работников.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минугля региона.