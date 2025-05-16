В Кемеровской области шесть шахт остались без энергоснабжения из-за аварии

Из-за аварии на подстанции в Кузбассе из трех шахт эвакуируют работников.

Семь шахт остались без энергоснабжения в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области из-за аварии.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Устранением этой аварии занимаются 6 бригад электриков и 2 отделения горноспасателей.

А в "Россети Сибирь" рассказали, что энергетики восстанавливают энергоснабжение отключенных потребителей по резервной схеме.

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Из-за аварии на подстанции в Кузбассе из трех шахт эвакуируют работников.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минугля региона.