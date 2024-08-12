В Курской области выкопали противотанковый ров, строят 90 взводно-опорных пунков

В Курской области России будет усилена охрана мостов и железных дорог.

Уже 40 километров противотанкового рва выкопали в Курской области.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом доложил на совещании президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Алексей Смирнов.

"Выкопали 40 километров противотанкового рва из запланированных 46 километров. Работы заканчиваем", - сообщил Смирнов.

Он также отметил, что в области строятся 90 взводно-опорных пунктов по заданию Минобороны России.

"В настоящее время приступили к выполнению задания Министерства обороны по строительству 90 взводно-опорных пунктов, туда привлекается 350 единиц техники и задействовано до 5 тысяч строителей", - сказал он.

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В Курской области России будет усилена охрана мостов и железных дорог.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

"Сейчас ждем для усиления охраны мостов, железнодорожных дорог людей из Минтранса России, наш ДНД (добровольно-народная дружина)", - сказал он.

Смирнов также сообщил, что на приграничных территориях Курской области

действуют диверсионные группы с российскими документами.

Отметим, что украинские СМИ сообщили о том, чио в Курской области бои идут уже седьмой день, и украинским войскам удалось продвинуться на запад и северо-запад. По состоянию на вчера, 11 августа, общая площадь, где шли боевые действия, составляла до 720 кв км. Это на 70 кв км больше, чем днем ​​ранее.