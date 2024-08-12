О нас

В Курской области выкопали противотанковый ров, строят 90 взводно-опорных пунков

В Курской области выкопали противотанковый ров, строят 90 взводно-опорных пунков В Курской области России будет усилена охрана мостов и железных дорог.
В регионе
12 августа 2024 г. 17:07
В Курской области выкопали противотанковый ров, строят 90 взводно-опорных пунков

Уже 40 километров противотанкового рва выкопали в Курской области.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом доложил на совещании президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Алексей Смирнов.

"Выкопали 40 километров противотанкового рва из запланированных 46 километров. Работы заканчиваем", - сообщил Смирнов.

Он также отметил, что в области строятся 90 взводно-опорных пунктов по заданию Минобороны России.

"В настоящее время приступили к выполнению задания Министерства обороны по строительству 90 взводно-опорных пунктов, туда привлекается 350 единиц техники и задействовано до 5 тысяч строителей", - сказал он.

16.53

В Курской области России будет усилена охрана мостов и железных дорог.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

"Сейчас ждем для усиления охраны мостов, железнодорожных дорог людей из Минтранса России, наш ДНД (добровольно-народная дружина)", - сказал он.

Смирнов также сообщил, что на приграничных территориях Курской области
действуют диверсионные группы с российскими документами.

Отметим, что украинские СМИ сообщили о том, чио в Курской области бои идут уже седьмой день, и украинским войскам удалось продвинуться на запад и северо-запад. По состоянию на вчера, 11 августа, общая площадь, где шли боевые действия, составляла до 720 кв км. Это на 70 кв км больше, чем днем ​​ранее.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Anti-tank ditch dug in Kursk region, 90 platoon support points under construction

Другие новости из категории

Врио губернатора: Под контролем ВСУ 28 населенных пунктов Курской области
Врио губернатора: Под контролем ВСУ 28 населенных пунктов Курской области
12 августа 2024 г. 16:20
Кремль: Путин и Аббас завтра проведут переговоры в Москве
Кремль: Путин и Аббас завтра проведут переговоры в Москве
12 августа 2024 г. 16:07
Путин проводит совещание по ситуации в Курской области
Путин проводит совещание по ситуации в Курской области
12 августа 2024 г. 16:01
Лукашенко назначил Каранкевича вице-премьером Беларуси
Лукашенко назначил Каранкевича вице-премьером Беларуси
12 августа 2024 г. 15:26
Иранский генерал: Нелегальные мигранты должны покинуть Иран до конца года
Иранский генерал: Нелегальные мигранты должны покинуть Иран до конца года
12 августа 2024 г. 15:24
На стройке в Воронеже упал лифт крана, есть погибшие и раненый
На стройке в Воронеже упал лифт крана, есть погибшие и раненый
12 августа 2024 г. 14:47
В Курской области начали эвакуировать жителей Беловского района
В Курской области начали эвакуировать жителей Беловского района
12 августа 2024 г. 13:31
ЕС подготовил для Украины подразделение женщин-саперов с собаками
ЕС подготовил для Украины подразделение женщин-саперов с собаками
12 августа 2024 г. 13:02
В Армении правоохранители конфисковали $10 тыс. при обыске у родственников главы Арабкира
В Армении правоохранители конфисковали $10 тыс. при обыске у родственников главы Арабкира
12 августа 2024 г. 12:40
ISW: Операция в Курской области дала возможность ВСУ перехватить инициативу
ISW: Операция в Курской области дала возможность ВСУ перехватить инициативу
12 августа 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi