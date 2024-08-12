В Курской области начали эвакуировать жителей Беловского района

Региональный оперштаб Курской области решил эвакуировать жителей Беловского района.

Региональный оперштаб Курской области решил эвакуировать жителей Беловского района.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

"Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное - оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Все соответствующие поручения даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов", - написал он.

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о том, что военные остановили их продвижение.