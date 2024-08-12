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В Курской области начали эвакуировать жителей Беловского района

В Курской области начали эвакуировать жителей Беловского района Региональный оперштаб Курской области решил эвакуировать жителей Беловского района.
В регионе
12 августа 2024 г. 13:31
В Курской области начали эвакуировать жителей Беловского района

Региональный оперштаб Курской области решил эвакуировать жителей Беловского района.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

"Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное - оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района. Все соответствующие поручения даны главе администрации района и главам сельских населенных пунктов", - написал он.

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о том, что военные остановили их продвижение.

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