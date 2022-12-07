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В Курске из-за аварии без тепла остались 162 дома, 5 детсадов и 4 школы

В Курске из-за аварии без тепла остались 162 дома, 5 детсадов и 4 школы Из-за повреждения магистрального трубопровода в густонаселенном районе Курска на улице Студенческая в десятиградусный мороз без отопления остались 162 дома, 5 детских садов и 4 школы.
В регионе
7 декабря 2022 г. 13:14
В Курске из-за аварии без тепла остались 162 дома, 5 детсадов и 4 школы

Из-за повреждения магистрального трубопровода в густонаселенном районе Курска на улице Студенческая в десятиградусный мороз без отопления остались 162 дома, 5 детских садов и 4 школы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил мэр Курска Игорь Куцак.

"Кроме домов, попавших под аварийное отключение, еще по ряду адресов производится переподключение теплосетей. Это вызвало временное уменьшение давления и, как следствие, снижение температуры. В течение 1,5-2,5 часа ситуация будет нормализована", - заявил он.

Сообщается, что работники соответствующих служб готовят участок к ремонту тепломагистрали. Они откачивают воду из теплосетевого канала, в работе задействованы 5 откачивающих помп, 8 единиц спецтехники и 16 сотрудников филиала Земляные работы можно будет начать в районе трех часов дня. После аварии власти организовали оперативный штаб.

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