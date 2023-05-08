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В Курганской области РФ при пожаре погибли три человека

В Курганской области РФ при пожаре погибли три человека Три человека погибли в результате одного из пожаров в воскресенье в Курганской области, следователи регионального управления СК возбудили уголовное дело.
В регионе
8 мая 2023 г. 00:30
В Курганской области РФ при пожаре погибли три человека

Три человека погибли в результате одного из пожаров в Курганской области России.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте регионального управления СК.

"В результате пожара скончались три человека, точное количество погибших на данный момент устанавливается", - сказано в сообщении, где также указывается, что следственные органы СК в регионе возбудили дело по статье за халатность.

По версии ведомства, пожар распространился из-за предполагаемой халатности ответственных должностных лиц, которые не приняли меры для обеспечения пожарной безопасности.

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