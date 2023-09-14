В Кургане двое пострадали в результате взрыва на одном из заводов "Ростех"

В Кургане двое сотрудников одного из заводов Госкорпорации "Ростех" пострадали в результате взрыва на предприятии.

В Кургане двое сотрудников одного из заводов Госкорпорации "Ростех" пострадали в результате взрыва на предприятии.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, инцидент произошел 13 сентября в цеху по сборке топливных баков для БМП. Причиной стал взрыв паров керосина. Наиболее вероятно, во время работы не соблюдались все правила техники безопасности.

Возгорание было ликвидировано за короткое время.

В результате пострадали сборщик предприятия и сварщик, которые были госпитализировали.

Отметим, что "Ростех" был создан для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.