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В Кургане двое пострадали в результате взрыва на одном из заводов "Ростех"

В Кургане двое пострадали в результате взрыва на одном из заводов "Ростех" В Кургане двое сотрудников одного из заводов Госкорпорации "Ростех" пострадали в результате взрыва на предприятии.
В регионе
14 сентября 2023 г. 09:40
В Кургане двое пострадали в результате взрыва на одном из заводов Ростех

В Кургане двое сотрудников одного из заводов Госкорпорации "Ростех" пострадали в результате взрыва на предприятии.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, инцидент произошел 13 сентября в цеху по сборке топливных баков для БМП. Причиной стал взрыв паров керосина. Наиболее вероятно, во время работы не соблюдались все правила техники безопасности.

Возгорание было ликвидировано за короткое время.

В результате пострадали сборщик предприятия и сварщик, которые были госпитализировали.

Отметим, что "Ростех" был создан для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

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