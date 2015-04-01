Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня прекратил вещание крымскотатарский телеканал АТР.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил основатель медиахолдинга ATR Эльзар Ислямов.

По информации, помимо самого канала ATR прекратили вещание и входящие в одноименный холдинг канал Lale и радиостанции "Лидер" и Meydan.

Причиной закрытия ATR является отказ выдачи лицензии каналу Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации России.