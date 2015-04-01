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    ​Прекратил вещание крымскотатарский телеканал АТР 

    Помимо самого канала ATR прекратили вещание и входящие в одноименный холдинг канал Lale и радиостанции Лидер и Meydan

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня прекратил вещание крымскотатарский телеканал АТР. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил основатель медиахолдинга ATR Эльзар Ислямов. 

    По информации, помимо самого канала ATR прекратили вещание и входящие в одноименный холдинг канал Lale и радиостанции "Лидер" и Meydan. 

    Причиной закрытия ATR является отказ выдачи лицензии каналу Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации России.

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