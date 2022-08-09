О нас

В Крыму объявили эвакуацию граждан после ЧП на аэродроме

В Крыму объявили эвакуацию граждан после ЧП на аэродроме Граждан оповещают об эвакуации в Сакском районе Крыма, где произошел инцидент на аэродроме.
В регионе
9 августа 2022 г. 18:02
В Крыму объявили эвакуацию граждан после ЧП на аэродроме

Граждан оповещают об эвакуации в Сакском районе Крыма, где произошел инцидент на аэродроме.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС во вторник в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации", - сказал собеседник.

17.37

Взрыв в Крыму, по предварительным данным, произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

"Около военного объекта в Крыму около Новофедоровки (район г. Саки) раздалось несколько мощных взрывов. По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет", - говорится в сообщении.

17.33

В захваченном Россией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки, начался пожар.

Как передает Report, об этом сообщил УНИАН.

В Новофедоровке горела взлетная полоса и склады с боеприпасами, сообщают очевидцы.

"…Первый взрыв раздался около 15:20, всего сообщают о десяти. Предварительно, повреждены соседние дома", - отмечается на канале.

Из Новофедоровки массово начали выезжать туристы, а также местные жители, на выезде образовались пробки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоKrımda hərbi aerodromda silsilə partlayışlar olub

Другие новости из категории

США вводят визовые ограничения в отношении 100 представителей властей Беларуси
США вводят визовые ограничения в отношении 100 представителей властей Беларуси
9 августа 2022 г. 17:14
Эрдоган заявил о масштабных энергетических планах в Средиземноморье
Эрдоган заявил о масштабных энергетических планах в Средиземноморье
9 августа 2022 г. 16:58
Иран зарегистрировал первый заказ на импорт товаров в криптовалюте
Иран зарегистрировал первый заказ на импорт товаров в криптовалюте
9 августа 2022 г. 16:48
Офис Президента Украины: «Количество наших жертв уменьшилось в 2,5-3 раза»
Офис Президента Украины: «Количество наших жертв уменьшилось в 2,5-3 раза»
9 августа 2022 г. 16:42
Эрдоган участвует в церемонии отправки бурового судна Abdülhamid Han в море
Эрдоган участвует в церемонии отправки бурового судна Abdülhamid Han в море
9 августа 2022 г. 15:53
В Беларуси анонсировали учения войск ПВО и ВВС
В Беларуси анонсировали учения войск ПВО и ВВС
9 августа 2022 г. 15:41
Дмитрий Медведев пригрозил Эстонии
Дмитрий Медведев пригрозил Эстонии
9 августа 2022 г. 15:40
Эрдоган и Асад могут провести первые за 10 лет переговоры
Эрдоган и Асад могут провести первые за 10 лет переговоры
9 августа 2022 г. 15:03
Президенты Израиля и России поговорили по телефону
Президенты Израиля и России поговорили по телефону
9 августа 2022 г. 14:37
Песков пригрозил ударом на заводу Bayraktar в Украине, если его создадут
Песков пригрозил ударом на заводу Bayraktar в Украине, если его создадут
9 августа 2022 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi