В Крыму объявили эвакуацию граждан после ЧП на аэродроме

Граждан оповещают об эвакуации в Сакском районе Крыма, где произошел инцидент на аэродроме.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС во вторник в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.
"У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации", - сказал собеседник.
Взрыв в Крыму, по предварительным данным, произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.
"Около военного объекта в Крыму около Новофедоровки (район г. Саки) раздалось несколько мощных взрывов. По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет", - говорится в сообщении.
В захваченном Россией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки, начался пожар.
Как передает Report, об этом сообщил УНИАН.
В Новофедоровке горела взлетная полоса и склады с боеприпасами, сообщают очевидцы.
"…Первый взрыв раздался около 15:20, всего сообщают о десяти. Предварительно, повреждены соседние дома", - отмечается на канале.
Из Новофедоровки массово начали выезжать туристы, а также местные жители, на выезде образовались пробки.