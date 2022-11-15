В городах Ирана убирают мусорные контейнеры из-за опасений их использования для баррикад

Иранские власти убирают мусорные контейнеры, размещенные на улицах крупных городов.
Как сообщает Report, в социальных сетях размещено много видеопубликаций происходящего.
Это объясняется тем, что участники антиправительственных акций используют контейнеры строительства на улицах баррикад и сжигают мусорные баки.
Отметим, что 15 ноября в Иране ожидается масштабная акция протеста в память о событиях того же дня 2015 года, когда в стране прошли акции протеста против повышения цен на товары повседневного спроса и топливо. В результате их жесткого подавления погибли 1500 человек.