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В городах Ирана убирают мусорные контейнеры из-за опасений их использования для баррикад

В городах Ирана убирают мусорные контейнеры из-за опасений их использования для баррикад Иранские власти убирают мусорные контейнеры, размещенные на улицах крупных городов.
В регионе
15 ноября 2022 г. 10:03
В городах Ирана убирают мусорные контейнеры из-за опасений их использования для баррикад

Иранские власти убирают мусорные контейнеры, размещенные на улицах крупных городов.

Как сообщает Report, в социальных сетях размещено много видеопубликаций происходящего.

Это объясняется тем, что участники антиправительственных акций используют контейнеры строительства на улицах баррикад и сжигают мусорные баки.

Отметим, что 15 ноября в Иране ожидается масштабная акция протеста в память о событиях того же дня 2015 года, когда в стране прошли акции протеста против повышения цен на товары повседневного спроса и топливо. В результате их жесткого подавления погибли 1500 человек.

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Версия на английском языке ВидеоWaste bins off Iranian streets out of fear they may be used as barricades
Версия на азербайджанском языке Видеоİranın iri şəhərlərində zibil konteynerləri yığışdırılır

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