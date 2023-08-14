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В крупном ДТП в Армении погибли более десятка человек, еще шестеро получили травмы

В крупном ДТП в Армении погибли более десятка человек, еще шестеро получили травмы На дороге Ереван-Гюмри в ночь на понедельник произошла крупная автомобильная авария, в результате которой погибли 11, пострадали шесть человек.
В регионе
14 августа 2023 г. 08:43
В крупном ДТП в Армении погибли более десятка человек, еще шестеро получили травмы

На дороге Ереван-Гюмри в ночь на понедельник произошла крупная автомобильная авария, в результате которой погибли 11, пострадали шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.

Сигнал о ДТП поступил в Ширакский областной центр кризисного управления 14 августа в 00:27.

Согласно информации, на 90-м километре дороги Ереван-Гюмри столкнулись пассажирский микроавтобус Volkswagen и грузовик ЗИЛ. В аварии погибли не менее 11 человек, еще шестеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медцентр Гюмри.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda ağır yol qəzasında 11 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

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