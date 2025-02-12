В Кремле заявили о невозможности обмена территориями между Россией и Украиной

Обмен территориями между Россией и Украиной невозможен.

Обмен территориями между Россией и Украиной невозможен.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это невозможно", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать обмен контролируемой ВСУ территории в Курской области на другие территории, наименование которых он не уточнил.

"Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории", - подчеркнул он.

Вчера Зеленский заявил о готовности предложить России прямой обмен территорий - часть Курской области в обмен на украинские территории, находящиеся под контролем РФ.