В Кремле заявили, что угрозы дефолта в России фактически нет

"Мы слышали уже заявления руководителей наших финансовых ведомств о готовности, наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вме

"Мы слышали уже заявления руководителей наших финансовых ведомств о готовности, наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ прокомментировал подготовку новых санкций со стороны США против России: "Более менее зная наших заокеанских визави, мы можем представить, что они могут продолжать эти санкционные устремления еще долго. Собственно они и продолжали это много-много десятилетий, и продолжали бы и в условиях специальной операции в Украине, или без таковой. Но что касается возможного объявления президентом Байденом - давайте будем по мере поступления комментировать и формулировать отношение. Дождемся высказываний".