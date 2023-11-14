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В Кремле выразили сожаление в связи с отказом Пашиняна от участия в саммите ОДКБ

В Кремле выразили сожаление в связи с отказом Пашиняна от участия в саммите ОДКБ В Кремле выразили сожаление в связи с решением главы правительства Армении Никола Пашиняна не принимать участие в предстоящем саммите ОДКБ в Минске.
В регионе
14 ноября 2023 г. 13:35
В Кремле выразили сожаление в связи с отказом Пашиняна от участия в саммите ОДКБ

В Кремле выразили сожаление в связи с решением главы правительства Армении Никола Пашиняна не принимать участие в предстоящем саммите ОДКБ в Минске.

Как сообщает российское бюро Report, с соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если это действительно так, то можно выразить сожаление. Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов", - заявил Песков.

Очередной саммит лидеров стран ОДКБ пройдет в Минске 23 ноября. Ранее в пресс-службе правительства Армении заявили, что Пашинян не будет участвовать в саммите и уже проинформировал об этом президента Беларуси.

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Версия на английском языке Kremlin regrets Pashinyan's refusal to participate in CSTO summit, Peskov says
Версия на азербайджанском языке Kreml: “Paşinyanın KTMT sammitində iştirakdan imtina etməsinə təəssüflənirik”

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