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Путин на встрече с Фиданом поблагодарил Турцию за усилия по урегулированию кризиса в Украине

Путин на встрече с Фиданом поблагодарил Турцию за усилия по урегулированию кризиса в Украине Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Турцию за стремление внести вклад в урегулирование украинского конфликта.
В регионе
11 июня 2024 г. 23:16
Путин на встрече с Фиданом поблагодарил Турцию за усилия по урегулированию кризиса в Украине

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Турцию за стремление внести вклад в урегулирование украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление российский лидер озвучил на встрече в Кремле с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Мы с благодарностью констатируем настрой наших турецких друзей на то, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины", - сказал Путин.

Обращаясь к своему собеседнику, он поблагодарил его "за поддержку переговорного процесса, за предоставление стамбульской площадки для переговоров с Украиной по урегулированию кризиса".

Президент РФ также отметил, что его страна с вниманием относится к инициативам Турции, в том числе в вопросах безопасности Черного моря.

"Знаю также об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ситуации в Черном море, - отметил Путин. - Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой Республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте".

Российский лидер отметил значимую роль своего турецкого коллеги в заключении черноморской "зерновой сделки".

23:10

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Турции Хакана Фидана.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице турецкого внешнеполитического ведомства в социальной сети.

"Министр Хакан Фидан был принят в Кремле главой государства РФ Владимиром Путиным", – отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFidan Putinlə görüşüb

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