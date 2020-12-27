В Кремле сообщили о намерении Путина привиться от COVID-19

Президент России Владимир Путин может в ближайшее время сообщить, что сделал прививку от коронавируса.

Президент России Владимир Путин может в ближайшее время сообщить, что сделал прививку от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении", - сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", на телеканале "Россия-1" .

Песков напомнил, что ранее президент говорил, что обязательно сделает прививку. "Он сказал, что будет прививаться и ждет уже завершения всех формальностей", - отметил представитель Кремля.