О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Кремле сообщили о намерении Путина привиться от COVID-19

В Кремле сообщили о намерении Путина привиться от COVID-19 Президент России Владимир Путин может в ближайшее время сообщить, что сделал прививку от коронавируса.
В регионе
27 декабря 2020 г. 16:16
В Кремле сообщили о намерении Путина привиться от COVID-19
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин может в ближайшее время сообщить, что сделал прививку от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении", - сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", на телеканале "Россия-1".

Песков напомнил, что ранее президент говорил, что обязательно сделает прививку. "Он сказал, что будет прививаться и ждет уже завершения всех формальностей", - отметил представитель Кремля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Putinin sözçüsü prezidentin nə üçün peyvənd edilməməsindən danışıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
21 декабря 2020 г. 01:23
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
Умер племянник Эрдогана
Умер племянник Эрдогана
20 декабря 2020 г. 23:15
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
21 декабря 2020 г. 14:07
Потери Армении в войне растут
Потери Армении в войне растут
20 декабря 2020 г. 23:40
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
21 декабря 2020 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi