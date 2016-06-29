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    Путин выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле

    Песков: В Кремле тоже соболезнуют, считают это террористической атакой на мирный Стамбул

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Кремле соболезнуют в связи с террористической атакой на мирный Стамбул. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Президент Владимир Путин выразил соболезнования турецкому народу в связи с чудовищным терактом. В Кремле тоже соболезнуют, считают это террористической атакой на мирный Стамбул, и подобное событие, конечно, лишний раз подчеркивает актуальность консолидированных усилий в борьбе с общей угрозой, в борьбе с терроризмом", —  заявил Песков.

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