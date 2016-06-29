Путин выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Кремле соболезнуют в связи с террористической атакой на мирный Стамбул. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент Владимир Путин выразил соболезнования турецкому народу в связи с чудовищным терактом. В Кремле тоже соболезнуют, считают это террористической атакой на мирный Стамбул, и подобное событие, конечно, лишний раз подчеркивает актуальность консолидированных усилий в борьбе с общей угрозой, в борьбе с терроризмом", — заявил Песков.