В Кремле рассказали, как Путин встретит Новый год

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год в кругу родных, близких и друзей. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей. Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной. Так же традиционно будет и в этом году", - сообщил Песков.