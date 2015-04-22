В Кремле рассчитывают, что Анкара с пониманием отнесется к поездке президента РФ в Ереван

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В Кремле рассчитывают, что Анкара с пониманием отнесется к поездке президента России Владимира Путина в Ереван на церемониальные мероприятия в память о т.н. "геноциде армян" в 1915 году, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"На этот счет был разговор между лидерами наших двух стран, Реджепу Тайипу Эрдогану хорошо известно о планах Путина поехать в Армению, также хорошо известно, что наша страна будет представлена на весьма высоком уровне 24 апреля в Турции", - сказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он напомнил, что Россию в Турции будет представлять 24 апреля спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Представитель Кремля отметил, что Путин отправляется в Ереван по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна.

В Ереван Путин вылетит в четверг вечером, а все мероприятия в связи со 100-летием т.н. "геноцида армян" будут проведены 24 апреля. "Насколько мы знаем, на памятных церемониях будут присутствовать представители более, чем 20 стран, в том числе президенты Франции, Кипра, Сербии, которые, как и наш президент, выступят на поминальной церемонии", - сказал Ушаков.