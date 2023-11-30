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В Кремле прокомментировали военное сотрудничество Армении и Великобритании

В Кремле прокомментировали военное сотрудничество Армении и Великобритании Москва считает Ереван союзником, и Россия будет продолжать развивать с Арменией отношения.
В регионе
30 ноября 2023 г. 13:14
В Кремле прокомментировали военное сотрудничество Армении и Великобритании

Москва считает Ереван союзником, и Россия будет продолжать развивать с Арменией отношения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал подписание Арменией и Великобританией программы сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы.

"Армения - это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным. У нас с Арменией свои отношения. И, безусловно, Армения - это дружественная страна, это наш союзник", - отметил представитель Кремля.

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Версия на азербайджанском языке Kreml Ermənistan və Böyük Britaniya arasında hərbi əməkdaşlığa münasibət bildirib
Версия на английском языке Kremlin comments on Armenia-UK military cooperation

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