В Кремле прокомментировали военное сотрудничество Армении и Великобритании

Москва считает Ереван союзником, и Россия будет продолжать развивать с Арменией отношения.

Москва считает Ереван союзником, и Россия будет продолжать развивать с Арменией отношения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал подписание Арменией и Великобританией программы сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы.

"Армения - это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным. У нас с Арменией свои отношения. И, безусловно, Армения - это дружественная страна, это наш союзник", - отметил представитель Кремля.