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В Кремле прокомментировали указ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан

В Кремле прокомментировали указ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан Указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военнослужащих республики в Азербайджан касается обеспечения работы совместного мониторингового центра Турции и РФ
В регионе
16 ноября 2020 г. 14:03
В Кремле прокомментировали указ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан

Указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военнослужащих республики в Азербайджан касается обеспечения работы совместного мониторингового центра Турции и РФ. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС. об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник соответствующий указ главы Турции был внесен на рассмотрение в парламент страны.

"Там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики ", - прокомментировал Песков факт появления такого документа. Он подчеркнул, что это внутреннее дело Турции.

"Что касается договоренностей по созданию совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней договоренности России и Турции", - добавил представитель Кремля.

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Версия на азербайджанском языке Kreml Türkiyənin Azərbaycana hərbçi göndərməsini nəzərdə tutan layihəyə münasibət bildirib

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