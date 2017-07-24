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    В Кремле прокомментировали сообщения о стягивании войск России к границам Украины

    Песков: Россия вправе менять расположение вооруженных сил на своей территории в соответствии с определенными целями и задачами

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Россия вправе менять расположение вооруженных сил на своей территории в соответствии с определенными целями и задачами. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил  пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о предполагаемом усилении группировки российских войск у границы с Украиной.

    "Что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в министерство обороны" — сказал представитель Кремля.

    Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о том, что Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями. Начальник Генштаба Виктор Муженко отметил, что "русские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий".

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