В Кремле прокомментировали сообщения о стягивании войск России к границам Украины

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Россия вправе менять расположение вооруженных сил на своей территории в соответствии с определенными целями и задачами. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о предполагаемом усилении группировки российских войск у границы с Украиной.

"Что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в министерство обороны" — сказал представитель Кремля.

Ранее генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о том, что Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями. Начальник Генштаба Виктор Муженко отметил, что "русские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий".