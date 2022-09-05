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В Кремле прокомментировали сообщения Кадырова о возможной отставке

В Кремле прокомментировали сообщения Кадырова о возможной отставке Кремль видел сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова о возможной отставке, но это "пока никак не материализовалось".
В регионе
5 сентября 2022 г. 02:14
В Кремле прокомментировали сообщения Кадырова о возможной отставке

Кремль видел сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова о возможной отставке, но это "пока никак не материализовалось".

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, они никак не материализовались", - сказал Песков. "Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой", - сказал он.

Кадыров 3 августа опубликовал видео в своем Telegram-канале, где рассказал, что является "долгожителем" среди действующих глав субъектов РФ и считает, что его "время пришло, пока не выгнали". Он отметил, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".

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