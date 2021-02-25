В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении

‘В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны”

В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении - нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе", - заявил Песков, комментируя происходящее в этой стране.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна после того, как армия призвала Пашиняна уйти в отставку.