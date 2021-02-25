О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении

В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении ‘В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны”
В регионе
25 февраля 2021 г. 13:45
В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении

В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении - нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе", - заявил Песков, комментируя происходящее в этой стране.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна после того, как армия призвала Пашиняна уйти в отставку.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
20 февраля 2021 г. 19:13
Шамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
ФотоШамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
22 февраля 2021 г. 12:31
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
20 февраля 2021 г. 21:24
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
23 февраля 2021 г. 16:00
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
21 февраля 2021 г. 14:18
В Баку горит жилой дом
В Баку горит жилой дом
24 февраля 2021 г. 09:40
Директор колледжа извинилась перед студентами
Директор колледжа извинилась перед студентами
19 февраля 2021 г. 14:33
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi