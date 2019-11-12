В Кремле прокомментировали предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского

Встреча глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского по предложению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева должна быть хорошо подготовлена.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о согласии В.Путина на подобные переговоры.

"Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу "нормандского формата", - сказал Д.Песков.

Пресс-секретарь выразил признательность первому президенту Казахстана и дал высокую оценку усилиям казахстанских партнеров "в плане налаживания российско-украинских отношений". Он также напомнил, что Путин является сторонником "реанимации" этих отношений и возвращения их в нормальное русло. Но вместе с тем, продолжил Д.Песков, "это невозможно сделать без взаимности".

По его словам, в Кремле приветствуют и позитивно оценивают разведение сил, происходящее в Золотом и Петровском.

"Считаем, что это выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в "нормандском формате", - добавил Д.Песков.