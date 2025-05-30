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В Кремле прокомментировали идею США о безопасном судоходстве в Черном море

В Кремле прокомментировали идею США о безопасном судоходстве в Черном море Инициативу обеспечения безопасного судоходства в Черном море, которую предлагал президент США Дональд Трамп, могут рассмотреть в рамках переговоров делегаций России и Украины.
В регионе
30 мая 2025 г. 14:20
В Кремле прокомментировали идею США о безопасном судоходстве в Черном море

Инициативу обеспечения безопасного судоходства в Черном море, которую предлагал президент США Дональд Трамп, могут рассмотреть в рамках переговоров делегаций России и Украины.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент все сконцентрировано на прямых российско-украинских переговорах. Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень для перемирия. Безопасность судоходства станет частью вероятных будущих пониманий", - сказал он.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии переговоры по урегулированию конфликта в Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась 12 часов.

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