В Кремле прокомментировали идею США о безопасном судоходстве в Черном море

Инициативу обеспечения безопасного судоходства в Черном море, которую предлагал президент США Дональд Трамп, могут рассмотреть в рамках переговоров делегаций России и Украины.

Инициативу обеспечения безопасного судоходства в Черном море, которую предлагал президент США Дональд Трамп, могут рассмотреть в рамках переговоров делегаций России и Украины.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент все сконцентрировано на прямых российско-украинских переговорах. Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень для перемирия. Безопасность судоходства станет частью вероятных будущих пониманий", - сказал он.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии переговоры по урегулированию конфликта в Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась 12 часов.