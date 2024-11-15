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В Кремле признали, что Путин отменяет визиты из-за отказа в других странах заправлять его самолет

В Кремле признали, что Путин отменяет визиты из-за отказа в других странах заправлять его самолет В ряде случаев причиной отказа президента России Владимира Путина от поездок в другие страны является вероятность проблем с заправкой президентского борта за рубежом.
В регионе
15 ноября 2024 г. 04:37
В Кремле признали, что Путин отменяет визиты из-за отказа в других странах заправлять его самолет

В ряде случаев причиной отказа президента России Владимира Путина от поездок в другие страны является вероятность проблем с заправкой президентского борта за рубежом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Безусловно, визиты главы государства прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии. В случае возникновения вопросов, конечно, это может становиться причиной для осуществления контактов на ином уровне", - сказал Песков.

Ранее глава российского МИД рассказал, что проблемы с дозаправкой борта специального летного отряда "Россия", осуществляющего перевозку официальных российских делегаций, возникли в 2023 году в ходе визита на саммит БРИКС в ЮАР.

По словам Лаврова, оказалось, что там почти все компании, которые заправляют авиационным топливом, не принадлежат стране. Министр напомнил, что похожая ситуация была и в Бразилии. По его словам, некоторое время другие страны будут бояться рестрикций, избегать вторичных санкций.

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Версия на азербайджанском языке Kreml Putinin səfərlərini ölkələrin onun təyyarəsinə yanacaq doldurmadıqları səbəbindən ləğv etdiyini etiraf edib

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