​В Кремле отреагировали на ультиматум США по С-400

В Кремле чрезвычайно негативно относятся к ультиматума США к Турции по сделке с Россией по С-400. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в Кремле считаю подобные ультиматумы "непозволительными".

Ранее телеканал CNBC сообщил, что США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России. В обратном случае Анкаре грозит срыв поставок сотни обещанных самолетов F-35, а также штрафные санкции и потенциальные последствия со стороны союзников по НАТО.