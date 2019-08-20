В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией

Разговоры о неком радиоактивном облаке после взрыва на военном полигоне в Архангельской области — абсурд.

Как передает Report со ссылкой на " Интерфакс ", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал публикацию карт, фиксирующих возможное направление распространения радиоактивного облака после аварии под Северодвинском.

По мнению Пескова, сама формулировка "карта, как радиоактивное облако могло распространяться после аварии", абсурдна. Он призвал ориентироваться в этом вопросе на заявление главы государства по факту произошедшего.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Погибли два специалиста Минобороны и пять сотрудников "Росатома".