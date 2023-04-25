В Кремле отказались верить, что страну покинули около миллиона россиян

Число россиян, покинувших Россию после начала войны в Украине, завышено.

Число россиян, покинувших Россию после начала войны в Украине, завышено.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не склонен преувеличивать их количество, потому что есть те, кто называет какие-то несусветные цифры. Знаю, что это не так", — сказал он.

Песков также считает, что Россия должна вернуть на родину граждан, которые "не нарушали закон и не встали на путь врага".

"Мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы они были с нами, и в том, чтобы родина давала им больше возможностей, чем другие страны", — добавил он.

Отметим, что по неофициальным данным, после того как президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию, Россию покинули от 700 тысяч до миллиона человек. Согласно статистике Минэкономразвития, только в сентябре численность рабочей силы в возрасте старше 15 лет сократилась на 600 тысяч человек. Центр макроэкономического анализа "Альфа-Банка" оценивал количество уехавших за первые девять месяцев 2022 года в 1,1 млн человек.