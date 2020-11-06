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В Кремле опровергли данные о возможном уходе Путина в отставку

В Кремле опровергли данные о возможном уходе Путина в отставку Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "чушью" данные о якобы болезни Владимира Путина и его планах уйти в отставку
В регионе
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6 ноября 2020 г. 13:40
В Кремле опровергли данные о возможном уходе Путина в отставку
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "чушью" данные о якобы болезни Владимира Путина и его планах уйти в отставку, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо… здоровье отменное", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать данные западных СМИ о том, что президент РФ якобы собирается в отставку по болезни или из-за просьб семьи.

"Нет", - ответил Песков на уточняющий вопрос, планирует ли президент уходить в отставку.

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