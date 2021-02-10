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В Кремле обсуждается тема упрощения въезда мигрантов

В Кремле обсуждается тема упрощения въезда мигрантов Тема упрощения въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в правительстве России
В регионе
10 февраля 2021 г. 14:26
В Кремле обсуждается тема упрощения въезда мигрантов

Тема упрощения въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в правительстве России. Как сообщает российское бюро Report, об этом сегодня заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По словам Д. Пескова, данная тема актуальна не только для сферы АПК, но и для строительной отрасли.

"Это вопрос правительства. Вы знаете, что эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук, и продолжает подниматься. Поэтому да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве", - заявил он журналистам, комментируя просьбу Минсельхоза о послаблении в вопросе трудовой миграции.

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