В Кремле не располагают информацией о местонахождении Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что не располагает информацией о местонахождении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что не располагает информацией о местонахождении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Отметим, что Тelegram-канал пресс-службы Пригожина вечером 23 июня опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям". В оборонном ведомстве России данную информацию опровергли.

"Нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", - сказал он.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что после заявлений Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

В Москве были усилены меры безопасности, в частности, были по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, важнейшие объекты российской столицы взяты под усиленную охрану.

По итогам переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко подразделения ЧВК "Вагнер" прекратили движение в направлении Москвы и были анонсированы шаги по деэскалации. Позднее в ФСБ России сообщили, что уголовное дело на Пригожина прекращено.