В Кремле не исключили встречу Путина и Пашиняна на следующей неделе

Обсуждается возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на следующей неделе в Москве.

Обсуждается возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на следующей неделе в Москве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "определенные планы" обсуждаются, но призвал не "забегать вперед".

"По мере того, как это обсуждение будет финализировано, мы сделаем соответствующее объявление. Пока это считаем преждевременным", - отметил Песков.

Ранее о планах посетить на следующей неделе Москву заявил Пашинян.