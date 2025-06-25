В Кремле надеются на подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Москва рассчитывает на подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Москва рассчитывает на подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что эта работа (подписание мирного договора) будет финализирована", - отметил он.

По его словам, мирный договор между Баку и Ереваном, необходим для стабильности и атмосферы безопасности в регионе.

"Со своей стороны мы готовы сделать все возможное, чтобы способствовать этому процессу", - добавил Песков.