В Красноярском крае введен режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

Губернатор Красноярского края Алексанлр Усс постановил ввести в субъекте региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, возникшую на территориях города Минусинска и Минусинского района из-за вспышки африканской чумы свиней.

Губернатор Красноярского края Алексанлр Усс постановил ввести в субъекте региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, возникшую на территориях города Минусинска и Минусинского района из-за вспышки африканской чумы свиней.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, документ опубликован на сайте правительства Красноярского края.

Кроме того, установлены ограничительные мероприятия в селе Каратузское из-за случаев заболеваний животных африканской чумой свиней. Правительство региона также постановило изъять животных с земельного участка в Минусинском районе для ликвидация очага болезни.

Депутат красноярского законодательного собрания Владислав Зырянов сообщил в соцсетях, что в селе Малая Минуса погибло 34 особи, а заражено в общей сложности 500 свиней.